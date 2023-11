Oba zespoły dysponują niezłą siłą ofensywną, mają jednak swoje problemy w defensywie. Kto będzie umiał lepiej wykorzystać słabości rywala, wyjdzie z tego pojedynku z tarczą.

- Spodziewam się bardzo interesującego meczu, ale też bardzo trudnego. Pamiętam nasze spotkanie sprzed roku. To jest też wydarzenie, na które czekają piłkarze i kibice. W niedziele spotkają się dwa zespoły preferujące grę ofensywną, oba dążą do strzelania bramek, ale robią to w inny sposób. To są też dwie drużyny o trochę innym profilu. Oglądaliśmy wiele meczów Legii, natomiast my zawsze spoglądamy na siebie. Jesteśmy przede wszystkim bardzo dobrze przygotowani fizycznie. Chcemy wygrać to spotkania na naszych zasadach. Gra ofensywna jest w DNA klubu, dlatego nie zakładam, że to Legia będzie częściej w posiadaniu piłki