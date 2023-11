Decyzja podjęta! Młodzi zawodnicy Lecha Poznań dostaną drugą szansę. "Piłka jest po stronie chłopaków, oni też muszą wziąć odpowiedzialność"

Dyrekcja Akademii Lecha Poznań spotkała się w czwartek z rodzicami dwóch młodych piłkarzy Kolejorza, Oskara Tomczyka oraz Filipa Wolskiego, którzy zostali usunięci ze zgrupowania reprezentacji Polski przed mistrzostwami świata do lat 17, które odbędą się w Indonezji.

Przedstawiciele klubu raz jeszcze podkreślili, że zachowanie obu zawodników było niedopuszczalne i nie powinno mieć miejsca. Opiekunowie oczywiście są świadomi nieodpowiedniego zachowania ich synów. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że obaj zbłądzili, ale czasu już nie cofniemy, a każdemu należy się druga szansa - dlatego chcemy podkreślić, że wyciągamy rękę do naszych podopiecznych, którzy mocno przeżywają to, co się stało. Niezależnie od ich dalszych losów w naszej Akademii, otoczymy ich w najbliższym czasie odpowiednią opieką, będą mieli do dyspozycji psychologa.

Jednocześnie rodzice zostali poinformowani o karach, jakie zostały nałożone na Oskara oraz Filipa. Nie będziemy o tym informować i dyskutować publicznie, pozostaje to wewnętrzną sprawą naszej Akademii. Przy tym apelujemy do wszystkich, żeby powstrzymać emocje i nie dołączać do fali hejtu, który spadł na naszych wychowankow w mediach społecznościowych. Mówimy tutaj bowiem o niepełnoletnich piłkarzach, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, doskonale wiedzą, że popełnili poważny błąd i są gotowi ponieść tego konsekwencje.