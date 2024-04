Rzepiary znów buszują na polach! Zobacz najlepsze memy o wiosennych sesjach w rzepaku

Rusza kolejny sezon na rzepiary

Mijając samochodem pola można nieraz natknąć się na buszujące wśród roślin rzepiary. Określenie to wymyślili internauci i pierwotnie opisywało ono młode dziewczyny, które pozowały do amatorskich i profesjonalnych sesji zdjęciowych wśród kwitnącego rzepaku. Obecnie takie wiosenne sesje urządza się bez względu na płeć i wiek.

Sesje te odbywają się najczęściej na przełomie kwietnia i maja. Kwitnący wówczas rzepak tworzy malownicze tło w jaskrawo żółtym kolorze. Rzepiary wykorzystują tę okazję do stworzenia pięknych i klimatycznych zdjęć, którymi później chwalą się w mediach społecznościowych. Owoce takich sesji można podziwiać m.in. na Instagramie, wyszukując je po tagach: #rzepiara #rzepak #polerzepaku #wrzepaku #rzepakowelove.

Rzepak kwitnie na polu i na Instagramie

Nie wszyscy internauci są fanami tego trendu, dlatego w intrenecie znajdziemy wiele memów, które wyśmiewają rzepiary "buszujące" na polach i Instagramie. My wybraliśmy dla Was te najsympatyczniejsze. Zobaczcie najlepsze memy o rzepiarach:

Jak pozować, by nie uszkodzić rzepaku?

Niechęć do rzepiar wywodzi się z ich, nie zawsze właściwego, zachowania. W początkowych latach tego trendu rolnicy skarżyli się na połamane rośliny. Kwitnienie to etap rozwoju roślin, które latem mają dać obfity plon. Jak wyjaśniał w 2022 roku jeden z polskich rolników, nadłamane rośliny „są bardziej podatne na różne patogeny grzybowe, więc chorują, choroby się bardzo szybko rozprzestrzeniają. Może są to nieduże straty, ale w dziesiątkach, setkach złotych, liczone przy takich większych eskapadach...”