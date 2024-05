Monika Goździalska z "Big Brother" - tak żyje. Zobaczcie jej odważne zdjęcia! [2.05.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Monika Goździalska to znana modelka, dziennikarka i osobowość medialna, a także uczestniczka takich programów jak "Big Brother" czy "The Real Housewives. Żony Warszawy". Aktualnie w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego prowadzi program "Pobudka". Zobaczcie, jak żyje dziś Monika Gożdzialska. Mamy jej odważne zdjęcia!