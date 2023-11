CLJ: Lech Poznań nokautuje Raków Częstochowa. "Skupiamy się na kolejnych meczach i chcemy by do końca wszystko było zależne od nas"

Raków starał się odwrócić losy rywalizacji i w 52. minucie mieliśmy już 3:2. Na szczęście lechici nie wypuścili zwycięstwa z rąk i dołożyli jeszcze dwie bramki. Zwycięstwo przypięczotwali Kacper Orzechowski i Kamil Jakóbczyk. Ostatecznie Lech Poznań U-19 wygrał ten mecz 5:2 i umocnił się na pozycji lidera.

- Bardzo cieszą nas zdobyte trzy punkty oraz spora ilość strzelonych bramek. W ostatnim czasie dużo uwagi poświęciliśmy na stałe fragmenty gry i to one przyniosły nam dzisiaj aż cztery bramki. Musimy jednak zwrócić uwagę na fakt, że jest to kolejny mecz, w którym z bezpiecznego wyniku(3:0), na chwilę tracimy kontrolę i dajemy złapać tlen przeciwnikowi. Koniec końców uważam, że drużyna bardzo dobrze zareagowała na tą sytuację i nie pozwoliła dzisiaj na stratę punktów, a nawet więcej, zmiany podkręciły tempo gry i dołożyliśmy jeszcze dwie bramki. Oczywiście każdy z nas jest świadomy sytuacji w tabeli, ale również tego ile jeszcze przed nami. Skupiamy się na każdym kolejnym meczu i pracujemy na to, by do samego końca wszystko było zależne od nas