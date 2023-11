Zmasowany atak na konta społecznościowe piłkarzy Lecha Poznań.

Kradzież tożsamości zawodników Lecha Poznań

Kradzież tożsamości jest zjawiskiem przestępczym, polegającym na wykorzystywaniu cudzego wizerunku, lub innych danych osoby, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej, lub osobistej. W Polsce przestępstwo to skodyfikowane jest w art. 190a §2 kk i grozi za nie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Po lewej stronie pozostała część zdjęć, która należała do zawodnika Lecha Poznań, jednak sporą część usunięto i zastąpiono ją nowymi - wietnamskimi.

Z początkiem listopada konto najskuteczniejszego napastnika rezerw Kolejorza - Norberta Pacławskiego padło łupem ataku hackerskiego. Profil młodego zawodnika Lecha Poznań zamienił się w wietnamską tablicę reklamową. To nie tylko naruszenie prywatności, ale również zagrożenie dla reputacji zawodnika oraz samego klubu.

Gorzej wygląda sytuacja z kontem Maksymiliana Dziuby . 18-letni pomocnik, który zadebiutował w pierwszej drużynie w meczu z Zawiszą Bydgoszcz, stracił dostęp do swojego konta i pomimo wielu prób, nie udało się go odzyskać. Włamywacz widać, że nie ma za bardzo rozeznania w polskiej piłce, o czym może świadczyć poniższy post. Złodziej tożsamości udostępnił zdjęcia Joela Pereiry, ewidentnie myląc sylwetkę Portugalczyka z Dziubą.

Nie tak dawno z ukradzionego konta Maksymiliana Dziuby zaczęto lajkować wpisy promujące spożywanie alkoholu . Aby ukrócić proceder kradzieży tożsamości i frywolnego korzystania z cudzego konta, klub zaapelował do wszystkich kibiców o zgłaszanie tego konta na portalu Facebook.

Jak udało nam się ustalić, ataki zostały przeprowadzone na innych zawodników Kolejorza, w tym Bartłomieja Juszczyka . Młody skrzydłowy również stracił dostęp do konta na portalu Facebook. W tym przypadku również publikowane są nowe posty.

- Apeluję, aby uważać na fejkowe konta. Kiedy ktoś zauważy jakąś podejrzaną aktywność, to zgłaszajmy ją. Niestety sport, w tym nasi piłkarze są jedną z grup najbardziej narażoną na takie ataki hackerskie.

Co ciekawe za atakiem może stać jedna osoba. Kilkanaście godzin temu skradzione konto Bartłomieja Juszczyka, skomentowało wpis skradzionemu profilowi Maksymiliana Dziuby.

Ataki hackerskie dotknęły również byłych zawodników Lecha Poznań. Jednym z nich jest Patryk Waliś, który w podobnym czasie co Norbert Pacławski stracił dostęp do swojego konta. Ostatecznie nie udało się go odzyskać i były lechita był zmuszony założyć nowe konto, o czym poinformował na nowym profilu.

Znajoma Patryka Walisia poinformowała o kradzieży konta zawodnika Odry Opole. Archiwum prywatne MD

Na skradzionym profilu pojawiają się nowe zdjęcia, z czasów gry w Lechu II. Dodatkowo, komentarze są głównie w języku arabskim.