Jak znaleźć dobrego stomatologa? Pomocny może okazać się portal ZnanyLekarz.pl , w którym pacjenci wystawiają oceny i opinie lekarzom wybranej specjalizacji. Dotyczy to również lekarzy stomatologów.

Przypominamy, że regularne wizyty u dentysty pozwalają na wykrycie choroby zębów czy dziąseł we wczesnym stadium. To z kolei umożliwia szybkie wprowadzenie odpowiedniego leczenia, a co za tym idzie – na całkowite lub częściowe wyeliminowanie choroby.