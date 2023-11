UEFA ociąga się z decyzją ws. piłkarza Lecha Poznań. Salamon: "Kolejny tydzień samotnych treningów za mną"

18 października piłkarz udał się na składanie wyjaśnień do szwajcarskiego Nyonu, by tam wytłumaczyć się przed panelem dyscyplinarnym UEFA. Wiele wskazywało na to, że w najbliższych tygodniach poznamy jego przyszłość. Od tego momentu minęło ponad 30 dni, a Europejski Związek Piłkarska cały czas milczy w tej sprawie.

Ta sytuacja męczy nie tylko kibiców, ale w szczególności samego zawodnika. Na jego profilach społecznościowych można zauważyć, że często relacjonuje to, co u niego się dzieje. Salamon jest cały czas w gotowości do powrotu na boisko. Ostatnio trenował na obiektach na poznańskim Golęcinie. W poniedziałek natomiast (20 października) wrzucił na swoim instastories relację, w której pokazał, jak trenuje we włoskim Cagliari.