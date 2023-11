Ciąg dalszy afery alkoholowej. Zawodnicy kadry U17 wracali do Polski bez opieki. "Nie miał w co się przebrać i wracał w kąpielówkach"

Badania moczu i powrót w kąpielówkach

Przypomnijmy, czterech piłkarzy (wspomniany Filip Wolski i Oskar Tomczyk, a także Jan Łabędzki z ŁKS-u oraz Filip Rózga z Cracovii) zostało wyrzuconych ze zgrupowania przed mistrzostwami Świata U17, które odbywają się w Indonezji, z powodu spożywania alkoholu. Według anonimowej relacji jednego z zawodników przebywającego na zgrupowaniu w Azji, potraktowanie i powrót zawodników do Polski pozostawiało sporo do życzenia.

- Gdy sztab szkoleniowy zobaczył ich na mieście, selekcjoner postanowił zrobić drugi obchód. Po powrocie do hotelu kazano im zdać cały sprzęt, w tym torbę, z którą przylecieli i w której mieli prywatne rzeczy, a także ubrania PZPN. Na drugi dzień rano, podczas odprawy poinformowano ich o wyrzuceniu ze zgrupowania. Nie było miejsca na dyskusję, czy negocjowanie. Przeprowadzone zostały również badania moczu. Dwukrotnie. One nic nie wykazały - informuje.

Każdy z zawodników otrzymał w dzień zgrupowania dużą torbę należącą do PZPN, po to, by spakować wszystkie rzeczy na wylot na mundial do Indonezji. Z relacji wynika, że zawodnicy przy powrocie nie mieli w co spakować swoich prywatnych rzeczy, ponieważ pozbawiono ich bagażu.