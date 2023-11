Był altaną działkową, wyjedzie na poznańskie tory. Zabytkowy tramwaj pojawi się na Katarzynkach w Poznaniu

Wagon stał się altaną

– A dla nas, miłośników komunikacji, to był skarb – dodaje Krzysztof Dostatni.

Właściciel wagonu zgodził się na jego oddanie dopiero po tym, jak otrzymał w zamian nowy domek. Nigdy nie przywiązywał większej uwagi do samego wagonu, ważna dla niego była jego wartość użytkowa.

- Wagon czekał na ten remont od 20 lat! Pamiętam, jak wspólnymi siłami wyciągaliśmy go z działki w Suchym Lesie, gdzie od lat 70. XX wieku służył jako altanka – mówi Krzysztof Dostatni, prezes Zarządu MPK Poznań, przypominając, że Duży Szczeciniak został odnaleziony w 2003 roku po wspólnej akcji MPK Poznań, Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych i „Gazety Wyborczej”.

Zabytkowy tramwaj powrócił na tory

Wagon doczepny S2D o numerze taborowym 423 wyprodukowano w 1930 roku w Waggonfabrik Wismar. Początkowo kursował w Szczecinie i właśnie dlatego nazywany był „Dużym Szczeciniakiem”. Do Poznania został sprowadzony w 1946 roku. Łącznie do stolicy Wielkopolski przywieziono wówczas Dużych Szczeciniaków: 8 sztuk wagonów doczepnych, które zyskały numery 420-427 oraz 8 wagonów silnikowych (numery 9-16, część z nich później przerobiono na doczepy). Wagon z numerem 423 był eksploatowany do 1970 roku, kiedy został sprzedany i zaadaptowany na altankę ogrodową.