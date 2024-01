Była premier Finlandii Sanna Marin gościnią tegorocznego Impactu w Poznaniu

Sanna Marin od 2006 roku aktywnie angażuje się w politykę klimatyczną.

“Zaangażowanie i wprowadzanie zmian to dla mnie prawa obywatelskie. Zmiana rzeczy wymaga zaangażowania. Państwo opiekuńcze lub podstawowe zasady życia zawodowego nie powinny być traktowane jako coś oczywistego; są one wynikiem ciężkiej pracy i zdecydowanych wysiłków” - czytamy w zapowiedzi dotyczącą wystąpienia polityczki na stronie Impact'24 - “Zmiany klimatyczne i utrata bioróżnorodności to jedne z największych problemów naszych czasów. Ich rozwiązanie wymaga silnej woli politycznej i determinacji”