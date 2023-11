Były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z tytułem doktora honoris causa

Profesor Marian Gorynia, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2008-2016, obecny prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zastępca przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej, autor ponad 600 publikacji i artykułów naukowych otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Uroczystość odbyła się 23 listopada 2023 r. Nasz naukowiec po ceremonii nadania wyróżnienia wygłosił wykład o roli przedsiębiorstw międzynarodowych w procesach gospodarowania pt. „Przedsiębiorstwa międzynarodowe jako siły napędowe efektywności i globalizacji – przyjaciele czy wrogowie?”.

– Profesor Gorynia jest autorytetem. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej cenionych naukowców. Ma ogromną rangę, jeżeli chodzi o dorobek naukowy. Nadając profesorowi Marianowi Goryni tytuł honorowego doktora naszej, przyjmujemy do grona jej patronów osobistość, której nam brakowało i której potrzebujemy. To dla nas zaszczyt i źródło wielkiej satysfakcji