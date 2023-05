Były senator miał podżegać do zabójstwa poznańskiego dziennikarza. W czerwcu ruszy apelacja w sprawie Aleksandra Gawronika

Apelacja w sprawie podżegania do zabójstwa

Termin rozprawy apelacyjnej został podany PAP przez rzeczniczkę prasową Sądu Apelacyjnego w Poznaniu sędzia Elżbieta Fijałkowska. Sąd rozpozna sprawę 29 czerwca.

Prokurator Piotr Kosmaty, autor aktu oskarżenia w tej sprawie, powiedział że prokuratura zaskarżyła wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w całości. - Prokuratura zaskarżyła wyrok w całości, zarzucając m.in. szereg błędów formalnych i błąd w ustaleniach faktycznych. Nie zgadzam się z oceną sądu okręgowego, co do zgromadzonego materiału dowodowego, gdyż uważam, że prawidłowa ocena tego materiału powinna skutkować skazaniem oskarżonego. Wierzę do końca, że zgromadzone materiały dowodowe poprzez ocenę sądu drugiej instancji spowodują, że będziemy dalej procedować i dalej zmierzać do wykazania winy Gawronika. Gdybym w to nie wierzył, nie składałbym apelacji – poinformował PAP.