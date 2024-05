Janusz Kołodziej, lider Fogo Unii Leszno po operacji w konińskiej klinice. Kibice "Byków" liczą na jego szybki powrót na tor

Nie wiadomo jak długo potrwa przerwa Kołodzieja w startach, ale na pewno czołowego polskiego żużlowca nie zobaczymy w dwóch najbliższych kolejkach. To dobry moment na leczenie urazu, bo "Byki" czekają teraz arcytrudne spotkania (ze Spartą we Wrocławiu, z Motorem w Lesznie i ze Stalą w Gorzowie). Nawet w składzie z "Koldim" szanse na wygraną byłyby mocno ograniczone.

W klubie ze Strzeleckiej liczą na to, że po szybkim powrocie na to ich lider szybko dojdzie do optymalnej formy i do końca sezonu będzie już jeździł na maksymalnych obrotach. Bez niego nadzieje na pozostanie w elicie polskiego speedwaya zmaleją bowiem niemal do zera.