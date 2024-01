66. Plebiscyt: Krzysztof Cegielski o Januszu Kołodzieju, jego dopasowaniu do Fogo Unii Leszno, sportowej formie i dążeniu do doskonałości

Brązowy medalista ostatniego cyklu mistrzostw Europy jest kapitanem Fogo Unii Leszno, jedynego zespołu z Wielkopolski jeżdżącego od wielu lat w ekstralidze, a przy tym jednocześnie najbardziej utytułowanego w Polsce. W drużynie „Byków” 39-latek jest już od 2017 r., a przecież wcześniej w latach 2010-11 też już reprezentował barwy leszczyńskiego klubu.

Rozmowę z jego wieloletni m menedżerem, a w przeszłości głównym laureatem naszego plebiscytu na najlepszego żużlowca Wielkopolski, Krzysztofem Cegielskim, rozpoczęliśmy od pytania dlaczego popularny „Koldi” traktuje Leszno jak swój drugi dom.

– Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo jest kilka czynników, które zbudowały wieź Janusza z tym miastem i klubem. Na pewno były prezes i jeden z właścicieli, czyli Józef Dworakowski nieprzypadkowo uznawany jest leszczyńskim „tatą” Janusza, bo mimo że jest charakterologicznym przeciwieństwem, to obaj rozumieją się bez słów. Widocznie to taki przypadek potwierdzający tezę, że skrajności się przyciągają. Poza tym Fogo Unia to klub z rodzinną, swojską atmosferą. A po trzecie wreszcie to są ludzie, którzy zdobyli cztery mistrzostwa Polski z rzędu, a mimo to twardo stąpają po ziemi. Im palma nie odbiła i raczej nie odbije, bo to nie jest klub, który chce istnieć tylko po to, by się pokazywać na salonach – zauważył Krzysztof Cegielski.