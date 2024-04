Caffe Bimba na ulicy Półwiejskiej w Poznaniu przejęta przez właściciela kawiarni Kociak. Czas na nowe otwarcie!

To jest ogromne ryzyko, ale ten tramwaj należy już do nas. Obiecaliśmy Panu Tomkowi, że zrobimy wszystko, by czuł dumę (a nie smutek), gdy będzie przechodził Półwiejską. Będzie duży remont z pomocą merytoryczną MPK Poznań - zapowiedział Adrian Mieszała, właściciel kawiarni Kociak, który przejął także zabytkową bimbę.