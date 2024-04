Chcesz zostać detektywem? Taka okazja może nie trafić się długo! Policjanci z Poznania szukają kandydatów!

Komenda Miejska w Poznaniu szuka nowych śledczych i detektywów

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby mogą zgłaszać się osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w gmachu Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji właściwej według miejsca zamieszkania kandydata lub w Zespole Doboru Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu budynek przy ul. Kochanowskiego 15.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa można otrzymać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i każdej komendzie miejskiej/powiatowej policji na terenie województwa wielkopolskiego lub pobrać ze strony internetowej: www.wielkopolska.policja.gov.pl.

Szczegółowe informacje dla osób chcących pracować w policji dostępne: TUTAJ i TUTAJ.

