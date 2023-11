Chcieli okraść przyczepę kempingową w Plewiskach pod Poznaniem. Wpadli na gorącym uczynku

Cała sytuacja miała miejsce we wtorek, 24 października około godziny 21 w podpoznańskich Plewiskach. Policjanci poinformowali jednak o zatrzymaniu złodziei 31 października. Policjant w Poznaniu wracał pieszo z zakupami do domu kiedy zauważył, że na niestrzeżony osiedlowy parking wjeżdża osobowe volvo.

- Kierujący, gdy tylko go zobaczył, zaciągnął kaptur na głowę i wjechał w ślepą uliczkę, z której nie wyjeżdżał przez dłuższą chwilę. Policjant nabrał podejrzeń, że mężczyzna wcale nie szuka miejsca do zaparkowania. Zapamiętał numery rejestracyjne i swoje kroki od razu skierował do domu znajomego, który na posesji zainstalował monitoring swoim zasięgiem obejmujący część parkingu. Kamery zarejestrowały jak mężczyzna wchodzi za zabudowaną przyczepę samochodową, skąd po kilku minutach wraca do samochodu i odjeżdża - informuje Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji.