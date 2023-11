Kultowe kioski RUCH-u odchodzą w zapomnienie. To koniec pewnej ery

Ponieważ pod kioskami ustawiały się kolejki, aby dostać gazetę, której przychodziło, przykładowo, 5 sztuk na cały kiosk, należało “wkupić się w łaski” sprzedawczyni.

- Sprzedawczyni zakładała teczki z imieniem i nazwiskiem, gdzie wkładane były egzemplarze gazet. Nikt nie robił tego za darmo, więc na przykład trzeba było zanieść kawę, czekoladę czy inny towar wtedy deficytowy. Pamiętam, jak kiedyś moja mama dostała w pracy na dzień kobiet rajstopy, które były wtedy trudno dostępne. Bardzo chciała je mieć, jednak kiedy poszła do kiosku po gazety, sprzedawczyni oświadczyła, że musi zlikwidować jej teczkę. Oczywiście proceder odkładania prasy do teczki był nielegalny, dlatego miała to niby zrobić w obawie przed kontrolą. Wtedy zapytała, czy za rajstopy, by tego nie zostawiła. sprzedawczyni zareagowała: “a to dobra, to coś tam przemycę” - opowiada pani Maria.