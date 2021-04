Chorzy na COVID-19 umierają, bo bagatelizują objawy i zbyt późno zgłaszają się do szpitali

Przeszli COVID, teraz nie pamiętają prostych słów. Poważne powikłania po zakażeniu

Wylatują im z pamięci proste słowa, zapominają co powiedziano do nich przed chwilą, a nawet... po co przyszli do lekarza albo co mają robić w pracy. Miesiącami nie mogą odzyskać węchu i smaku. Takie objawy ma aż dwie trzecie pacjentów, którzy z powodu komplikacji po przejściu COVID-19 zgłaszają się do poradni w szpitalu przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu.