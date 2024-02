Co dalej z wandalami, którzy niszczyli w Konarzewie? Decyzja zapadła

Do sytuacji doszło z piątku na sobotę przy drodze powiatowej, czyli ul. Baszkowskiej w Konarzewie. Sytuację zauważyło kilku mieszkańców. Drzewka zasadzono podczas budowy ścieżki pieszo-rowerowej kilka lat temu. „Monitoring sąsiedzki" przestraszył sprawców, którzy postanowili wykazać skruchę i zgłosili się na policję oraz do sołtys Konarzewa jeszcze w weekend. Na początku tygodnia skontaktowali się oni z zarządcą drogi, czyli Powiatowym Zarządem Dróg w Krotoszynie.

Decyzja w sprawie sprawców zapadła

- Z tego, co wiem to sprawcy się dogadali się. Chyba z 5 tys. zł będzie ich to kosztować, ale proszę o kontakt z PZD - poinformował nas wicestarosta krotoszyński Paweł Radojewski.

- Jeżeli okaże się, że sprawcy to naprawią, to jest po temacie - zakończył dyrektor.

- Jest to pierwsza sytuacja taka, że sprawcy przyszli sami, że chcą tę szkodę naprawić. Jeżeli chodzi o sprawy z drzewami, to nie są nagminne sprawy. Bardziej nagminne sprawy to jest dewastacja oznakowania pionowego i tutaj się nikt nie zgłasza. Ta dewastacja polega na kradzieży, na zamalowywaniu znaków i tym podobnych rzeczy - dodał Krzysztof Jelinowski.

Aktów wandalizmu jest coraz mniej w powiecie

Kradzież samochodów to wciąż wielki problem nie tylko w miastach, ale też na wsiach. Policjanci nadal często otrzymują zgłoszenia o zniknięciu auta, jednak, jak pokazują statystyki, nie jest to już…

Warto wspomnieć, że wandalizm to umyślnie zniszczenie cudzego mienia bez wyraźnego powodu. Dotyczy to szczególnie mienia publicznego. Zgodnie z art. 288 Kodeksu Karnego, kto niszczy lub uszkadza cudzą własność, albo czyni ją niezdatną do użytku podlega każe pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Za taki czyn sprawca może być ukarany karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Dodatkowo sąd orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.