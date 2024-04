Wyślij wniosek o 800 plus jeszcze w kwietniu. Dzięki temu unikniesz przerwy w wypłacie

– Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych przez rodziców dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną

Jeśli ktoś prawidłowo złoży wniosek do 30 kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2024 r., w maju 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2024 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w czerwcu 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2024 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.