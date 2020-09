Co nowa strategia walki z epidemią koronawirusa oznacza dla Wielkopolski? Jakie zmiany czekają szpitale, przychodnie, lekarzy i pacjentów?

- Nie rozumiem dlaczego mamy narażać innych pacjentów i cały personel, tylko po to, by osłuchać takiego pacjenta. Co więcej, nie mamy również możliwości przygotowania placówek do przyjmowania pacjentów z objawami zakażenia, takich, jakie są w szpitalach zakaźnych. Przypomnijmy sobie, jak w okresie marca i kwietnia szpitale, które były wyznaczone do walki z koronawirusem, wręcz specjalnie dobudowywały różnego rodzaju śluzy, robiły remonty, przed szpitalami rozstawiane były specjalne namioty. Nam nikt nie mówi, czy my także mamy się w ten sposób przygotowywać - podkreśla Violetta Fiedler- Łopusiewicz. I dodaje: - Jeśli zaś chodzi o kierowanie pacjentów na testy, to także nie wiemy, jaka miałaby być forma takiego skierowania, ani gdzie dokładnie mielibyśmy tych pacjentów kierować.