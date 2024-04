Co on zrobił?! Wielbłąd byłego bramkarza Lecha Poznań. Jest jednym z najsłabszych w lidze czeskiej

Fatalny błąd byłego bramkarza Lecha Poznań

Runda zasadnicza w czeskiej Fortuna Lidze powoli dobiega końca. W 28. kolejce doszło do starcia pomiędzy Banikiem Ostrawa, a MFK Karwiną, w której broni były gracz Lecha Poznań - Dominik Holec. Słowak tego dnia nie będzie mógł zaliczyć do udanych. Jego zespół co prawda zremisował 2:2, czym sprawił sporą niespodziankę, jednak gol, który przepuścił 29-latek, będzie mu się śnił bardzo długo.

Sytuacja miała miejsce w 19. minucie spotkania. Przy bezbramkowym rezultacie, Brazylijczyk Ewerton zauważył oddalonego od bramki Holca i postanowił spróbować swojego szczęścia. Te dopisało zawodnikowi Banika Ostrawa i zaliczył trafienie z ok. 60 metrów!

Gol stracony przez Dominika Holca: