Co pyli w marcu i kwietniu? Jakie pyłki roślin wywołują alergię w wiosną? Sprawdź kalendarz alergika 2024!

Katar sienny i alergiczne zapalenie spojówek sprawiają, że wiosna to trudny czas dla alergików. Pierwszy raz odczuwasz objawy? Zastanawiasz się, co wywołuje alergię w wiosennych miesiącach? Odpowiedź znajdziesz w wiosennym kalendarzu alergika! Sprawdź, co pyli w marcu i kwietniu.Przejdź dalej --->

Olcha/Pixabay