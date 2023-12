Co zrobić z nietrafionym prezentem? Podpowiadamy, gdzie sprzedać lub oddać prezent w Poznaniu. Możesz nim uczynić wiele dobra! Agnieszka Mozolewska

Niechciany prezent zamiast leżeć w domu może uszczęśliwić kogoś innego. W Poznaniu jest kilka miejsc, które nam w tym pomogą. Zobacz, gdzie oddać nietrafiony prezent --> pexels Zobacz galerię (5 zdjęć)

Nietrafiony prezent niestety rzadko udaje się zwrócić do sklepu. Co zatem zrobić, by się nie zmarnował i nie zajmował nam miejsca w domu? Mamy dla Was kilka propozycji, jak zwrócić lub sprzedać, a także gdzie oddać niechciany prezent w Poznaniu.