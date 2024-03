Coraz mniej przeszczepów w Wielkopolsce. Poznański szpital chce poprawić tę sytuację

– Tylko skoordynowane i efektywne działania realizowane wspólnie poprzez instytucje zdrowotne, podmioty lecznicze oraz wszystkie inne instytucje i organizacje, może w stosunkowo krótkim czasie doprowadzić do poprawy sytuacji i dorównania do najlepszych regionów w Polsce. Ideą naszego wspólnego działania jest realizacja tych działań w przeciągu najbliższych 2 lat – pisze w liście do Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji zachęcającym do podpisania paktu Piotr Nowicki, dyrektor szpitala.