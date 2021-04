Coraz mniej wody w jeziorze Niedzięgiel w Skorzęcinie - niedługo może całkowicie wyschnąć. Powodem nie tylko susza

Skorzęcin to jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych w Wielkopolsce. Niestety, w znajdującym się tu jeziorze Niedzięgiel stale ubywa wody. W ostatnich latach poziom wody obniżył się o kilka metrów. Ekolodzy alarmują, że jezioro może całkowicie zniknąć w przeciągu 20-30 lat.

Ubytek wody w jeziorze Niedzięgiel w Skorzęcinie, jaki dokonał się na przestrzeni kilku miesięcy, jest drastyczny i widoczny gołym okiem. Na przestrzeni ostatnich lat lustro wody skorzęcińskiego jeziora cofnęło się o kilka metrów, a miarą ubytku jest molo, które z sezonu na sezon jest coraz bardziej odkryte. Docierając do jego końca, ujrzymy nie jak kiedyś - czarną głębinę, a betonową konstrukcję. - Dotykają nas zmiany klimatu - mamy do czynienia z najsuchszymi latami w historii pomiarów - mówi Józef Drzazgowski ze Stowarzyszenia "Eko-Przyjezierze". - Nie ma zim, nie ma śniegu, nie ma naturalnego wpływu wód ze zlewni do jeziora Niedzięgiel. Jest to główna przyczyna jego wysychania. Obok niej należy wspomnieć o kopalniach – brunatnych zarazach naszego pojezierza, które przez 75 lat doprowadziły do katastrofalnych zmian w stosunku wody na Pojezierzu Gnieźnieńskim - dodaje.

Walczymy o jezioro Niedzięgiel i pozostałe jeziora z Pojezierza Gnieźnieńskiego - Musimy zrobić wszystko, by wodę w rejon Pojezierza Gnieźnieńskiego doprowadzić sztucznie – apeluje Józef Drzazgowski ze Stowarzyszenia "Eko-Przyjezierze". - Jeżeli tego nie zrobimy, to zarówno jezioro w Skorzęcinie, jak i jezioro Powidzkie, Budzisławskie czy inne jeziora z tego regionu naturalnie umrą przez wyschnięcie – dodaje prezes „Eko-Przyjezierza".

Jezioro Niedzięgiel to malutki element tego, co tracimy Czarny scenariusz jest taki: Niedzięgiel wyschnie za 20-30 lat – tak szacuje Józef Drzazgowski. Konsekwencją wysychania jeziora będzie m. in. śmierć lasów sosnowych. Nie będzie także okolicznego rolnictwa.

- W Skorzęcinie będzie wyglądało tak, jakbyśmy odwiedzili bardzo gorące rejony Hiszpanii – uważa działacz „Eko-Przyjezierza”. Jego zdaniem, jeżeli nie zmienimy swojego postępowania i nie zwiększymy świadomości ekologicznej, czeka nas prawdziwa katastrofa ekologiczna: nie tylko wyschnie Pojezierze Gnieźnieńskie, ale może dojść do tego, że woda pitna będzie ludziom dystrybuowana.

- Betonujemy się, prostujemy rzeki, rolnicy potrzebują wody. Osuszamy bagna, torfowiska, wycinamy drzewa, zakrzewienia – to wszystko ma wpływ na to, że tej wody jest mniej. Wymienione przeze mnie elementy przyrody to naturalne oazy życia przyrodniczego i magazyny wody. Jeżeli nie zaczniemy działać natychmiast, to widzę wszystko w ciemnych kolorach: może dojść do tego, że doprowadzimy do sytuacji, w której nie będzie wód głębinowych do zaopatrzenia ludności w wodę. Naturalną rzeczą będzie to, że będzie woda dystrybuowana przez np. kilka godzin dziennie. Przestańmy bezmyślnie korzystać z wody – kończy Drzazgowski.

Jak zaradzić ubytkowi wody? By zaradzić ubytkowi wody, zaplanowano bezpośrednie zasilenie wodą z położonego 17 km na wschód Kanału Ślesińskiego. Niestety, jest to niemożliwe z uwagi na niską jakość wody. Możliwością jest natomiast pośrednie pompowanie wody przy użyciu zbiorników retencyjnych, które mogłyby powstać w oparciu o pokopalniane wyrobiska. Przepompowanie wody ze zbiornika Jóźwin II do zbiornika Kazimierz Północ ma sprawić, że stan wód gruntowych unormuje się, a w efekcie z jeziora nie będzie znikać woda. Szacowany koszt inwestycji w Jóźwin II wynosi 25 mln zł a orientacyjny koszt przepompowania wody 20 mln m3 wody to 3 mln zł.