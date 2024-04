Leśnicy z Wielkopolski odtworzyli ponad 430 ha mokradeł. To jak 610 boisk piłkarskich. Po co to robią?

Jak tłumaczą leśnicy, aktywna poprawa sytuacji związanej z emisją gazów cieplarnianych, może skutkować tym, że w 2100 roku będziemy mieli średnią temperaturę wyższą o 1,5 stopnia Celsjusza od obecnej.

- Jeżeli nie zintensyfikujemy naszych działań, to temperatura wzrośnie w stosunku do obecnej o 4 stopnie Celsjusza. Proszę spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie konsekwencje będzie to niosło - przestrzegała prof. dr hab. Ewa Błońska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.