Coraz więcej zakażeń koronawirusem. "Brakuje leków, którymi można ich leczyć"

Coraz więcej zakażeń koronawirusem

Rosnąca liczba zachorowań na covid-19 może i, jak mówią lekarze, powinna nas niepokoić. Statystyki dotyczące zakażeń mówią już o kilku tysiącach zachorowań dziennie.

Tylko we wtorek w całej Polsce odnotowano 4 160 zakażeń, z czego 2 886 to nowe zakażenia. Co równie alarmujące - rośnie też liczba zgonów spowodowanych wirusem SARS-CoV-2. Jak podało w swoich raportach Ministerstwo Zdrowia, wczoraj z powodu covid-19 zmarło 35 osób.