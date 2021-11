Cyber Monday 2021 PROMOCJE: Media Expert, MediaMarkt, H&M, Reserved, CCC, Deichmann, Empik, Douglas, Black Red White, Komfort i inne sklepy AM

Trwa Cyber Monday! Sprawdź, jakie wyprzedaże, zniżki, promocje i okazje przygotowały znane sieci w sklepach online. Pexels

Kiedy wypada Cyber Monday 2021? To poniedziałek 29 listopada. Z okazji cyberponiedziałku właściciele sklepów i producenci różnych marek przygotowali specjalne promocje, zniżki, rabaty i wyprzedaże dla klientów online. Zobacz co w Cyber Monday czeka na klientów takich sklepów jak: Neonet, MediaMarkt, H&M, Media Expert, Empik, Deichmann, CCC, Sephora, Reserved, Moodo, Douglas, Black Red White, Komfort. Sprawdź, co i gdzie można kupić taniej w Cyber Monday i skąd w Polsce wzięła się tradycja Black Friday, Black Weekend i Cyber Monday.