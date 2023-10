Czas na derby! Lech 2 Poznań zmierzy się na wyjeździe z KKS Kalisz. Lechici muszą wygrać, jeśli chcą wydostać się ze strefy spadkowej

We wszystkich spotkaniach reprezentacji Polski U-19 wystąpił Maksymilian Dziuba, który strzelił gola z Kazachstanem (3:0). Z kolei Bartosz Tomaszewski zagrał w pełnym wymiarze czasowym w dwóch rywalizacjach – z Kazachstanem i Niemcami. Niestety, podopieczni selekcjonera Wojciecha Kobeszki w turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw Europy zajęli trzecie miejsce i nie awansowali do drugiego etapu eliminacji. Dużo lepiej zaprezentowali się reprezentanci Polski do lat 18., która ma za sobą ostatnie sprawdziany przed listopadowym Mundialem. Mikołaj Tudruj i Patryk Olejnik zagrali 90 minut w starciu ze Szwecją (4:1), natomiast Igor Brzyski i Filip Wolski wystąpili w różnych wymiarach czasowych ze Słowacją (4:0) i Czechami (5:0).