Czterech zawodników Lecha Poznań powalczy o Euro. "Jako drużyna mamy spory potencjał"

- Jedziemy do Bośni awansować do turnieju finałowego na Cyprze, to jest nasz cel. Jako drużyna mamy spory potencjał, który chcemy udowadniać w każdym meczu, pokazując siłę naszej reprezentacji. Trener Lasocki powołuje liczną grupę z naszego klubu, dzięki czemu możemy godnie reprezentować Lecha Poznań na arenie międzynarodowej. Dla mnie po zeszłorocznym EURO i mundialu to może być trzecia duża impreza w ciągu roku. Wiem więc, jakie emocje towarzyszą takim wydarzeniom. Czuję, że wiąże się to z pewnymi wymaganiami względem mojej osoby, ale tym bardziej chcę pomóc drużynie awansować i osiągnąć pozytywny wynik już na samym turnieju - powiedział Igor Brzyski, na oficjalnej stronie Lecha Poznań.