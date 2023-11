Cztery osoby z Chodzieży trafiły do szpitala w związku z podejrzeniem zatrucia czadem

Zatrucie tlenkiem węgla w Chodzieży?

Dodał, że wśród osób przetransportowanych do szpitala było dwoje dzieci.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o wyczuwalnym tlenku węgla w mieszkaniu w miejscowości Chodzież. Cztery osoby zostały zabrane do szpitala na obserwację z podejrzeniem zatrucia

Jak poinformował PAP oficer dyżurny wielkopolskich strażaków, zgłoszenie odebrano w niedzielę ok. godz. 19.40.

Czym jest czad? Jakie są objawy zatrucia?

Czad to dwutlenek węgla, który jest gazem bezwonnym i pozbawionym smaku, dlatego często mówi się o nim jako o „cichym zabójcy”. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen. Blokuje w ten sposób dopływ tlenu do organizmu.

Jakie są objawy zatrucia? Przy lżejszym są to ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Z kolei przy ostrym - przy dużych stężeniach gazu, może dość do nieodwracalnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, niewydolności krążeniowo-oddechowej, a w najgorszym przypadku - do śmierci.

