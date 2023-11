Po mszy świętej odbędzie się spotkanie z przedstawicielką wspólnoty "Zranieni w Kościele".

- Chcemy się modlić za Was podczas Eucharystii, a następnie spotkać się w salce DA i wysłuchać osoby ze środowiska Zranionych w Kościele. Może dla niektórych z Was to trudne doświadczenie było początkiem odejścia od Kościoła. Jeśli doświadczyłaś(-eś) jakiegoś zranienia, przemocy, złego zachowania od ludzi Kościoła? Jeśli przygniata Cię zło, które ujawniło się w Kościele? To zapraszam. Przyjdź - informuje w mediach społecznościowych ksiądz Jan Cieślak.