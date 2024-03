Czy 40-latkowie dbają o swoje zdrowie? Zobacz, jak działa program „Profilaktyka 40+” w Wielkopolsce

Jak działa program „Profilaktyka 40+” w Wielkopolsce?

Program „Profilaktyka 40 plus” uruchomiony został 1 lipca 2021. Jego założeniem było zachęcenie pacjentów do wykonywania badań profilaktycznych. Program skierowany jest do osób powyżej 40. roku życia.

Mało chętnych w programie "Profilaktyka 40+" w Wielkopolsce

W Wielkopolsce program ten realizuje prawie 200 placówek, a uprawnionych do skorzystania z niego jest aż 1,8 mln Wielkopolan po 40 roku życia. Czy jednak „Profilaktyka 40+” cieszy się zainteresowaniem?

Jak informują przedstawiciele wielkopolskiego oddziału NFZ do tej pory w regionie przekazano ponad 33 mln zł podmiotom realizującym program „Profilaktyka 40+”. Biorąc pod uwagę, że koszt programu w przeliczeniu na jedną osobę, to ok. 100 zł, a dane z placówek medycznych wpływają do NFZ z około miesięcznym opóźnieniem, można szacować, że jak dotąd w Wielkopolsce z programu skorzystało ok. 350 tys. osób, czyli zaledwie 19 proc.