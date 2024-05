Czy będą braki prądu 23.05 w wielkopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie obecnie (23.05 11:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat koniński

Kramsk ulice Kolejowa, Tadeusza Kościuszki, Kramsk-Łęgi, Podbór.

od 22.05 godz. 12:16 do 23.05 godz. 12:00

Zakrzewek 8.

23.05 od godz. 10:00 do 13:30

Bagno 2, 2 A, 8, 9, od 12 do 17, 17A, Racięcice 1, 3, 5, 8, 8A, od 9 do 12, 12a, od 13 do 15, 15A, 16, 18, 21A, 31, od 33 do 38, 57, 58, 58A, 58B, 59, 61, od 63 do 65, 65 B, 65A, od 66 do 69, od 72 do 77, 81, 70603, 70605, 70606, . 118/1 46/36, 23, 292/1, 68.

23.05 od godz. 9:00 do 15:00

Nykiel , 82, Rybno 16, Teodorowo 7, 71, 70, Zakrzewek od 1 do 4, 4A, 5, 7, 35, 38/5.

23.05 od godz. 10:00 do 13:30