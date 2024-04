Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach! Przygotuj się na wyłączenia od 22 do 28 kwietnia! Nicole Młodziejewska

Poznańska Enea poinformowała, że od 22 do 28 kwietnia w Poznaniu i okolicach są zaplanowane wyłączenia prądu. Informacje te są bardzo ważne szczególnie dla osób ogrzewających prądem swoje mieszkania oraz używających go niemal do każdej czynności. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź tutaj szczegółowe daty, godziny i adresy.