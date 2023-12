Czy Poznań jest eko? Ekspert rozwiewa wątpliwości: “Jakość powietrza w mieście jest dramatyczna”. Jak to zmienić?

Czy Poznań jest eko?

- Władze na pewno dbają o ekonomię Poznania i czasami ekologia idzie z tym w parze, a czasami nie - mówi prof. Bogdan Chojnicki z Pracowni Bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Łódź, Kraków, Warszawa, Wrocław, Rzeszów przystąpiły do Misji UE neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 roku. Wszystko po to, by obniżyć emisję gazów cieplarnianych i doprowadzić do neutralności klimatycznej. Mimo braku udziału Poznania w projekcie ekspert podkreśla potrzebę zmian, które poprawią jakość powietrza.