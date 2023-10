Czy wolno jeść ludzi? Niecodzienne pytania podczas Dnia Kandydata na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu

Niektórzy przyszli tutaj po to, żeby nie mieć lekcji i niczego nie oczekiwali od targów. Inni nie wiedzą nawet, czy chcą pójść na studia. Jednak większość młodych na Dzień Kandydata UAM przyszła po coś - byli szczerze zainteresowani swoją przyszłością.

- Po to jest to wszystko, żeby kandydat czy kandydatka, którzy nie wiedzą jeszcze czego oczekują od studiów, którzy nie są przekonani jaki kierunek chcą studiować, czy nie znają jeszcze uniwersytetu - to właśnie dla nich tu jesteśmy. Skumulowaliśmy tu wszystkie wydziały i jednostki zamiejscowe czy koła naukowe i różne ciekawe pokazy, a także naukowców z wykładami. Jest to Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w pigułce