Czytelnicy "Głosu" mieli wiele pytań w sprawach podatkowych. Zapraszamy na podsumowanie czwartkowego dyżuru redakcyjnego

Z ulgi tej mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni lub osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej rozliczający swoje dochody w PIT-37 lub PIT-36. Ulga dotyczy rodziców wychowujących małoletnie dzieci oraz dzieci pełnoletnich uczących się do 25 roku życia, które nie zarobiły więcej niż ustalona w przepisach kwota lub bez względu na wiek dziecka, jeżeli otrzymywało ono zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Dla rodziców mogących odliczyć tylko 1 dziecko obowiązuje limit dochodów. Warunek ten nie dotyczy rodziców dziecka niepełnosprawnego - jest to nowość od 2023 roku.

Rolą pracowników jest zapewnienie obsługi i wsparcia klienta w prawidłowym realizowaniu obowiązków podatkowych, w tym udzielanie podstawowych informacji z zakresu prawa podatkowego. Zadaniem pracowników Krajowej Administracji Skarbowej jest przedstawić wszystkie możliwe prawne rozwiązania, natomiast ostatecznie to podatnik podejmuje decyzję.

Jeśli nie złożymy do urzędu skarbowego deklaracji w terminie, fiskus rozliczy nas automatycznie. Ale najprawdopodobniej nie uwzględniając ulg. To prawda?

Czas na rozliczenie PIT mamy do 30 kwietnia 2024 roku, do tego terminu można zweryfikować, zmodyfikować lub zatwierdzić w usłudze Twój e-PIT swoje rozliczenie za 2023 rok. Po tym terminie KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP, które zostały przygotowane na podstawie posiadanych danych. Dzięki temu rozliczenie będzie złożone na czas nawet, jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. Oczywiście, jeżeli korzystamy z odliczenia np. na rehabilitację, to musimy zalogować się do systemu i w przygotowanym zeznaniu wskazać poniesione przez nas wydatki. Inaczej sprawa wygląda w przypadku ulgi na dzieci. Jeżeli korzystaliśmy z niej rozliczając dochody za 2022 rok, a nasze dziecko nadal jest niepełnoletnie, wówczas zostanie ona wygenerowana automatycznie.