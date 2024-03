Po tylu dniach urząd skarbowy wypłaca zwrot podatku w 2024 roku OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Od 15 lutego do 30 kwietnia musimy rozliczyć się z urzędem skarbowym. Od kilku lat PIT jest przygotowany automatycznie i nie musimy go wypełniać. Warto jednak to zrobić, między innymi aby sprawdzić czy zgadzają się dane, ale też skorzystać z ulg podatkowych, które nie wprowadzają się automatycznie. A jak długo trzeba czekać na zwrot pieniędzy z podatku w 2024 roku? Zobaczcie.