Oto kwoty zwrotu z podatku dla seniorów. Tyle dostaną w 2024 roku

Zeznanie podatkowe będzie można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Im szybciej rozliczymy się ze skarbówką tym szybciej możemy liczyć na zwrot pieniędzy.

Rozliczenia podatkowego możemy dokonać w formie tradycyjnej, poprzez wypełnienie formularza i zaniesienie lub wysłanie go do urzędu skarbowego. Możemy także zrobić to przez Internet. Po zalogowaniu do systemu dostępny jest już wypełniony PIT, wystarczy jedynie wprowadzić przysługujące nam ulgi.