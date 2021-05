Damian Wrzesiński przegrywa pierwszy raz od czterech lat. Poznański bokser rozstał się z trenerem i przegrał na punkty z Erickiem Encinią

- Nie chcę mówić o przyczynach rozstania z trenerem, ale na pewno to skomplikowało mi przygotowania do walki, zwłaszcza ich ostatnią fazę. Nie ma co jednak płakać nad rozlanym mlekiem, tylko zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Jeśli będzie propozycja rewanżu z Meksykaninem, na pewno chętnie na nią przystanę - mówił rozżalony Wrzesiński.

Taktykę na walkę z Meksykaninem pochodzący ze Złotowa pięściarz ustalał więc już nie z Koperskim, tylko z Michałem Jędrzejczykiem, trenerem od przygotowania motorycznego, znanym ze współpracy z wojownikiem MMA, Mateuszem Gamrotem. O rywalu z Meksyku mówiło się, że może być najtrudniejszą z wszystkich ostatnich przeciwników "Wrzosa", ale mało kto się spodziewał, że "Czarny Diament" będzie niezwykle konsekwentnie wyprowadzał ciosy i pokaże się z aż tak dobrej strony.

- Encinia przez całą walkę wywierał presję. Może nie zaskoczył mnie tak bardzo siłą ciosów, ale łatwością ich wyprowadzania. Za późno przyjąłem taktykę odchodzenia z linii ciosów w obie strony. Dlatego przez 8 rund wyglądało to tak, że nie mam na niego recepty. Końcówka była nieco lepsza w moim wykonaniu, ale to już nie miał dużego wypływu na końcowy werdykt - dodał Wrzesiński.