Pierwszy taki sprzęt na świecie trafił do szpitala w Poznaniu! Pozwala przygotować młodych lekarzy do badania wcześniaków Nicole Młodziejewska

Pozwala badać wzrok dzieci już od 4-go tygodnia życia. Choć to tylko symulator, to mruga oczami i płacze. To pierwszy taki sprzęt na świecie i trafił właśnie do poznańskiego szpitala.