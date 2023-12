Dekorują łódkę zamiast choinki, a Święty Mikołaj odwiedza ich w sylwestra! Cudzoziemcy w Poznaniu opowiedzieli nam o swoich świętach!

Cudzoziemcy w Poznaniu opowiedzieli nam o swoich świętach!

Kilka dni później Meksyk rozpoczyna huczne świętowanie narodzin syna Bożego. - Jedną z naszych głównych tradycji jest cykl posadas - mówi Yurida. - Jest to 9 imprez pod rząd - od 16 do 24 grudnia. Każdego dnia jest jedna impreza - wyjaśnia.

Najwcześniej świętowanie Bożego Narodzenia zaczyna się w katolickim Meksyku. - 12 grudnia świętujemy urodziny Najświętszej Maryi Panny. Chodzimy wtedy na pielgrzymki. Są także puszczane fajerwerki. Wszystko po to, by czcić tę postać. Jeśli ktoś pragnie błogosławieństwa Maryi, musi świętować ten dzień - tłumaczy Yuridia.

Posadas to w meksykańskiej tradycji symboliczne odtworzenie drogi Józefa i Maryi w poszukiwaniu schronienia. Jest z tym powiązana pewna wyjątkowa tradycja - Meksykanie zbierają się w grupy i chodzą od drzwi do drzwi, śpiewając i naśladując szukanie azylu. Jak natomiast wygląda meksykańska Wigilia?

- 24 grudnia najpierw jest posada, a dopiero potem około godziny 22 siadamy do wigilijnego stołu - tłumaczy Yuridia. - Mamy także tradycyjne pińatas. Zabawa polega na strąceniu specjalnie przygotowanej kuli wypełnionej przeważnie słodyczami, których uczestnicy starają się zebrać jak najwięcej. Rozbija się je przeważnie kijem. Są przygotowywane zwykle na urodziny, ale na imprezy bożonarodzeniowe również. Mogą w nich być także owoce, orzechy czy nawet zabawki. W czasie posadas czasami spotykamy się przez kościołem. Niektóre z nich organizują posadas publicznie. Wszędzie jest bardzo kolorowo. Na naszym stole zwykle pojawia się bacalao, czyli solony dorsz, z ziemniakami i pomidorami, romeritos, czyli meksykańska roślina w sosie molowym oraz tradycyjny indyk pieczony.

Prezenty to także istotna część Bożego Narodzenia w meksykańskiej kulturze. - Wierzymy w Świętego Mikołaja. Idziemy spać 24 grudnia, a Mikołaj przychodzi nocą. Rano otwieramy prezenty. Piszemy do niego listy, tak jak w Polsce. Poza tym na święta dużo śpiewamy, przykładowo „Mi Burrito Sabanero” i „Los Peces en el Rio” oraz oglądamy filmy, takie jak „Kevin sam w domu’’ i „Titanic” - dodaje.

- Zaczynamy świętować w Wigilię - 24 grudnia - mówi Allen. - Czekamy na narodzenie Jezusa. Gdy tylko usłyszymy płacz dziecka - mówimy, że to Jezus zapłakał i zaczyna się świętowanie. Podobnie jak w Polsce mamy mszę świętą o północy. Po mszy wszyscy spotykają się ze swoimi rodzinami – relacjonuje Afrykanka.

Prawdziwe Święta Bożego Narodzenia, ale pod inną nazwą

- My także mamy jarmarki świąteczne, po prostu nazywamy je inaczej. Nazywają się "Zimne ręce i ciepłe serca”. Na tych ryneczkach można kupić wszystko, a cały zysk jest przeznaczany na organizacje charytatywne. Kolejnym podobieństwem jest to, że również dekorujemy choinki, ale nie określamy ich choinkami. Wiele naszych tradycji przypomina polskie Boże Narodzenie, ale traktujemy ten czas jako święta z okazji Nowego Roku – dodaje Turkan.

Jak wygląda świętowanie w Azerbejdżanie? Oto historia Turkan. - W moim kraju oficjalnie nie obchodzimy Świąt Bożego Narodzenia. Ten region należy do świeckich terenów. Jednak chrześcijanie żyjący w Azerbejdżanie chodzą do kościoła. Można jednak z pewnością stwierdzić, że celebracja Nowego Roku w Azerbejdżanie znacznie przypomina polski czas Świąt Bożego Narodzenia.

- W Azerbejdżanie dzieci także wierzą w Świętego Mikołaja. Nazywamy go Şaxta Baba, co oznacza dziadek z zimnego kraju. Jednak naszą najważniejszą tradycją jest otwieranie drzwi i okna w tym samym czasie 31 grudnia o północy. Wierzymy, że stary rok odejdzie przez okno, a nowy rok przybędzie przez drzwi i przyniesie wiele szczęścia. Składamy sobie życzenia noworoczne, nie bożonarodzeniowe – wyjaśnia Turkan.

Północny Cypr to region muzułmański, z kolei na południu dominują chrześcijanie. - Też mamy choinki i światełka na ulicach. Nazywamy te choinki drzewkami noworocznymi - mówi Ramazan.

W porównaniu z kulturą polską jest pewna zasadnicza różnica. - Najważniejszą różnicą między Polską a północnym Cyprem jest to, że w moim kraju kawiarnie oraz restauracje są cały czas otwarte. Ludzie są na ulicach, nie w domach. Północny Cypr to oficjalnie muzułmański region, co wywołuje spory na temat tej celebracji. Jednak warto zauważyć, że zaczynamy świętowanie dopiero 30 grudnia, nie obchodzimy świąt między 24 a 26 grudnia - podkreśla Ramazan.