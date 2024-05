Wielkanoc prawosławna już w tę niedzielę. Gdzie i o której odbędą się nabożeństwa i czym celebracja różni się od katolickiego świętowania?

Prawosławna Wielkanoc przypadnie w tym roku w najbliższą niedzielę 5 maja. To właśnie jedna z kwestii odróżniająca ją od Wielkanocy katolickiej – data. Wierni prawosławni korzystają bowiem z innych kalendarzy. Zarówno w kościele zachodnim, jak i prawosławnym Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tzw. paschalna pełnia Księżyca), jednak prawosławni kierują się słonecznym kalendarzem juliańskim, a nie gregoriańskim, który obowiązuje katolików. Może się jednak zdarzyć, że święta prawosławne i katolickie wypadną w tym samym czasie.

Wielkanoc prawosławna i katolicka - podobieństwa i różnice

Nie mamy wielkich różnic jeśli chodzi o świętowanie Paschy, czyli Zmartwychwstania Pańskiego. Jeżeli chodzi o nabożeństwa to tak samo w prawosławiu, jak i w katolicyzmie mamy Wielki Tydzień, podobnie też jak w Kościele Katolickim mamy gorzkie żale, a w Wielki Piątek mamy Pogrzeb Pański i w Wielką Sobotę święcimy pokarmy. Wielkanocne nabożeństwo zaczyna się o północy - mówi ksiądz prawosławny Iwan Dziuba.

Jak podkreślił duchowny, tym jednak co odróżnia oba Kościoły od siebie jest m.in. ogień wielkanocy, który u prawosławnych jest częścią liturgii wielkoczwartkowej, u katolików natomiast ogień przed kościołem rozpalany jest w Wielką Sobotę. Oprócz tego wierni prawosławni w Wielki Piątek nie adorują krzyża a Płaszczenicę.

W Kościele Katolickim w Wielki Piątek następuje adoracja krzyża, a my mamy Płaszczenicę - obraz, na którym namalowany jest Jezus w grobie - mówi ks. Iwan Dziuba.

Zasadą niezwiązaną bezpośrednio ze świętem wielkanocnym jest natomiast nakrywanie głowy u kobiet w cerkwi. Wchodząc do świątyni katolickiej natomiast nie ma nakazu nakrywania czy odkrywania głowy przez kobiety, za to mężczyźni powinni je zdjąć wchodząc do kościoła.