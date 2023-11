Derby Poznania dla koszykarek MUKS Poznań. Rezerwy Enei AZS nie wystąpiły na galowo, a Alicja Szloser rozgrywa najlepszy sezon w karierze

Po cichu liczył się z takim wariantem trener Muksiar, Maciej Brodziński. Nic dziwnego, że jego zespół przystąpił do meczu maksymalnie skoncentrowany i w pewnym sensie rozstrzygnął go już w pierwszej kwarcie wygranej 28:14. Potem derbowy bój się wyrównał, ale akademiczki, prowadzone tym razem przez Grzegorza Zielińskiego i Wojciecha Szawarskiego, nie były już w stanie odrobić strat z pierwszej odsłony spotkania.

Z kolei do sporej niespodzianki doszło w sobotnim meczu Orlen Basket Ligi w Ostrowie Wielkopolskim. Tauron GTK pokonało Arged BM Stal 96:89. To czwarta z rzędu wygrana gliwiczan.

W trzeciej kwarcie znowu aktywny był Josh Price, a po trafieniu Kadre Graya drużyna trenera Pawła Turkiewicza zbliżyła się na siedem punktów. To nie był koniec dobrej ofensywy przyjezdnych. Ostatecznie dzięki rzutom wolnym Aigarsa Skele po 30 minutach było tylko 66:63. W kolejnej części gry po rzutach z dystansu Graya i Hendersona Tauron GTK wychodziło na prowadzenie. Spotkanie do samego końca było niezwykle zacięte. Rywale na to nie pozwolili. W końcówce niezwykle ważnymi zawodnikami byli ponownie Gray oraz Henderson i to GTK cieszyło się ze zwycięstwa 96:89. Najlepszym strzelcem gości był Josh Price, a po 18 punktów dla gospodarzy rzucili Arunas Mikalauskas oraz David Brembly.



I liga koszykarek: MUKS Poznań – Enea AZS II Poznań 83:75 (28:14, 17:15, 17:22, 21:24)

Najwięcej dla MUKS: Szloser 27, Burzyńska 23, Dymała 11.

Najwięcej dla Enei AZS: Rakowska 17, Brzustowska 13, Haegenbarth 12.

Lider Swarzędz – Enea AZSAJP II Gorzów 65:52 (14:16, 24:13, 11:13, 16:10)

Najwięcej dla Lidera: Wojdalska 14, Siwińska 12, Rogulska 8, Urbaniak 8, Maj 8.

Wyniki w Orlen Basket Lidze Kobiet: Basket Bydgoszcz – MKS Pruszków 83:71, Energa Polski Cukier Toruń – BC Polkowice 63:67.

I liga koszykarzy: HydroTuck Radom – MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 88:73 (29:25, 21:25, 18:11, 20:12)

Najwięcej dla Sokoła: Smarzy 17, Szymczak 16, Lynch 16.

Inne wyniki: Żak Koszalin – Decka Pelplin 91:92, AZSAGH Kraków – GKS Tychy 77:80, Enea Astoria Bydgoszcz – AZS AWF Katowice 99:62.

Orlen Basket Liga: Arged BM Stal Ostrów – GTK Gliwice 89:96 (23:22, 27:16, 16:25, 23:33)

Najwięcej dla Stali: Brembly 18, Mikalauskas 18, Skele 14.

Inne wyniki: MKS Dąbrowa Górnicza – Legia Warszawa 86:103, Śląsk Wrocław – Spójnia Stargard 75:69, Twarde Pierniki Toruń – Sokół Łańcut 81:69, Arka Gdynia – Trefl Sopot 72:92