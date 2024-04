Hat-trick Zrelaka i koncert Zielonych. Warta Poznań ogrywa w Grodzisku Wielkopolskim Stal Mielec 5:2 i dopisuje trzy arcyważne punkty

Na szczęście utrata tak łatwego gola nie załamała naszej drużyny. Warta miałą swój plan na ten mecz i konsekwentnie go realizowała. Był pressing, była nieustępliwość, Zieloni wygrali walkę o środek pola i mieli inicjatywę. Z dystansu strzelali Szmyt i Mezghrani, na grę gospodarzy naprawdę dobrze się patrzyło.

Ofensywne nastawienie przyniosło rezultaty w 38 minucie. Adam Zrelak dopadał przed polem karnym do wygranej przez jego kolegów piłki i zdecydował się na strzał z ok. 20 metrów. Słowak tak zasłonił strzał, że Kochalski choć wyciągnął się jak struna, nie miał szans na skuteczną obronę. Piłka jeszcze odbiła się od słupka i wpadłą do bramki. To był piękny gol Zrelaka, który mimo długiej kontuzji nie zapomniał jak powinien grać rasowy snajper.