Problem Lecha Poznań przed spotkaniem z Cracovią. Nie zagra lider zespołu

Bartosz Salamon musi pauzować w meczu z Cracovią

Brak Salamona w niedzielnym spotkaniu Lecha Poznań z Cracovią (28 kwietnia, godz. 17.30) jest podyktowany nadmiarem żółtych kartek . W 61. minucie defensor Kolejorza przerwał rajd Huseina Balicia, a sędzia Damian Sylwestrzak nie miał żadnych wątpliwości, aby ukarać "Saliego" napomnieniem. Był to jego czwarty żółty kartonik w obecnym sezonie . Wcześniej obrońca Niebiesko-Białych otrzymywał upomnienia w meczach z Radomiakiem (16. minuta), Zagłębiem Lubin (46. minuta) oraz Wartą Poznań (22. minuta).

Jego dobra gra przełożyła się na powołanie do reprezentacji Polski. W spotkaniu barażowym z Walią pojawił się na boisku w 80. minucie, zastępując Jana Bednarka. Na placu przebywał przez 40 minut, dokładając swoją cegiełkę do awansu na mistrzostwa Europy w Niemczech. Wiele wskazuje na to, że Salamon otrzyma powołanie od selekcjonera Michała Probierza na ten turniej.